俳優小林けんいち（53）が30日までに、俳優活動の引退と劇団「動物電気」の退団を発表した。

小林は同劇団の公式サイトに退団の挨拶を掲載。「動物電気を30年以上にわたり、応援してくださっている皆さま。いつもありがとうございます。小林けんいちです。突然の報告になり、誠に申し訳ありません。私、小林けんいちはこの度、動物電気並びに俳優活動を引退することをご報告いたします」と書き出した。

そして「動物電気に入って32年。第2回公演『動物電気の国語算数理科社会』からすべての公演に出演し続け、わき目もふらずに走り続けてきた年月でした。お客様もどんどん増えて、笑い声が増えて、本当に幸せな日々でした。ただの無口で無愛想なでくの坊だった自分を、座長の政岡泰志さんはじめ動物電気の仲間のみんなが愉快にいじってくれて、気づけば小劇場界屈指の胸毛ふんどし男になっていました。メンバーのみんなには感謝してもしきれません」と振り返った。

さらに「この度、一身上の都合により、お芝居の世界を離れることにしました。大決断でした。30年以上やってきたことが急になくなることの喪失感はまだ実感がわきませんが、少しずつ今からでも新しいことにチャレンジして、歩んでいきたいと思います。自分はもう役者ではなくなりますが、これからの小林健一をぜひ応援していただけたらありがたく存じます。電気メンバーの皆さま、スタッフの皆さま、そしてお芝居を観に来て下さったお客様、すべての関わって下さった皆さま、ありがとうございました。そして、動物電気。動物電気のために生きた32年でした。本当に32年間、ありがとうございました」と思いをつづり、締めくくった。

また、小林は29日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「俳優業を引退し地元長野に戻ることになりました」「突然の報告になり、大変申し訳ありません。これからの事はゆっくり考えていきたいと思います」などと記した。

これに対し、お笑いタレントなだぎ武が「えーー！！びっくりです、、、最近お会い出来てないかったからびっくりですわ、、、なんか最後にやらないんですか？？、」とコメントすると、小林は「なだぎさん、一緒に色々出来てほんとに楽しかったです！またなだぎさんとコントしたかったなぁ そうなんです。寂しいですが、このまま地元に帰ります」などと返答した。

動物電気は93年、明治大演劇サークルOBの政岡泰志、小林けんいちらを中心に結成。公式サイトによると「昭和のニオイを残し、笑って泣ける舞台こそ”動物電気”である」と説明している。小林は同劇団の舞台のほか、数々のドラマ、映画でも活躍してきた。