お笑いコンビ「ココリコ」の田中直樹が３０日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」に、ダウンタイムの中で出演した。

同ラジオの火曜パートナーを務める田中。年内ラストの出演となるオープニングトークで、パーソナリティーの「パンサー」向井慧から「押し迫った火曜日に、目の前にいる田中さんがですね。一瞬ドキっとしてしまう見た目。マスクを付けながら放送してくださってますが、マスクの下にはすごいテーピング。顔の３、４分の１を覆うぐらいのテーピングをされてますよね…」と説明された。

これに田中は「ちょっとヤンチャ癖が…」と冗談交じりに返すと、向井は「１番ないじゃないですか。田中さんほどの平和主義の方、いないじゃないですか。一瞬ケガしたのかな？ 事故したのかな？って思うような…」とツッコミ。田中は「シミ取りをさせていただいて。美容」とその理由を明かした。

シミ取りをしたいと２〜３年ほど思っていたという田中は、この正月休みにシミ取りを決行することにしたそう。「このタイミングしかないと思って。人生初のダウンタイムを今、経験してます」と笑った。