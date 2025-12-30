中国地方では、今日30日の夜からジワジワ寒気が流れ込み、年明けは新春寒波となる見通しです。中国山地や日本海側を中心に雪の降る量が多くなり、2日(金)から3日(土)は、瀬戸内側にも雪の範囲が広がるでしょう。交通にも影響が出る恐れがあるため、最新情報をこまめにチェックするようにしてください。

正月三が日の中国地方は厳しい寒さ 瀬戸内側にも雪の範囲広がる

中国地方では、今日30日の夜からジワジワと寒気が流れ込み、年明けは新春寒波となる見通しです。中国山地や日本海側を中心に雪や雨の降る日が多く、寒気が強まるタイミングでは瀬戸内側にも雪雲が流れ込み、積雪となる恐れがあります。





・明日31日大晦日冬型の気圧配置となるため、瀬戸内側はおおむね晴れますが、中国山地や日本海側は雲が多く、沿岸部では朝から雨や雪が降り始める所があるでしょう。次第に寒気の流れ込みが強まり、夜は中国山地や日本海側では雪となる所が多い見込みです。・1日(木・祝)元日瀬戸内側では時折晴れることもありますが、寒気の影響で全般に雲が広がりやすいでしょう。中国山地や日本海側を中心に雪が降り、積雪となる所もある見込みです。各地で真冬並みの厳しい寒さとなるため、初詣などにお出かけの際は、寒さ対策を万全に行ってください。・2日(金)〜3日(土)2日(金)はさらに強い寒気が流れ込み、寒気の強さがピークとなるでしょう。中国山地で雪の降り方が強まり、夜は瀬戸内側にも雪の範囲が広がる見込みです。2日(金)夜から3日(土)にかけては、瀬戸内側も含めて積雪や凍結で路面が悪化する恐れがあります。・4日(日)〜6日(火)4日(日)は、いったん寒気の流れ込みが弱まり、気圧の谷が通過するでしょう。降っても雪より雨の所が多い見込みです。しかし、5日(月)には、再び強い寒気が流れ込み、雪となる所が多いでしょう。6日(火)も雪の降る所がありますが、山沿いが中心になりそうです。

2日〜3日は山陰で警報級大雪の可能性

雪のピークは2日(金)午後から3日(土)午前となる見通しです。2日(金)は日本海に風の収束帯が形成され、発達した雪雲が山陰に向かって次々と流れ込む恐れがあります。雪雲の発達の程度によっては、2日(金)と3日(土)は山陰で警報級の大雪となる可能性があるため、今後の情報にご注意ください。

年末年始の車移動は雪の影響に注意

寒波のため、明日31日から年明けにかけて、交通機関に影響が出る恐れがあります。中国地方の道路では、明日31日から雪などによる影響が出始め、2日(金)以降は広い範囲で影響が大きくなるでしょう。車を運転する際は、交通情報をこまめにチェックするようにしてください。

初日の出が見られるのは瀬戸内側が中心

1日(木・祝)元日の朝、中国地方は、強い寒気の影響で全般に雲が広がりやすいですが、瀬戸内側では一部、晴れる所がある見込みです。初日の出を見られるチャンスがあるのは、中国地方では瀬戸内側が中心になりそうです。



【初日の出 時刻】

広島 午前7時16分

岡山 午前7時11分

山口 午前7時20分

松江 午前7時17分

鳥取 午前7時12分



※出典 国立天文台HP