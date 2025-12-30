「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日正午現在でＪＸ金属<5016.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



３０日の東証プライム市場で、ＪＸ金属は朝安後に値を戻し、前日比で横ばい圏で推移している。半導体製造時に使う金属の薄膜材料「スパッタリングターゲット」で世界シェア６割を誇るほか、データセンターの通信設備に使う「インジウムリン基板」の需要拡大などが評価され、今年３月の株式上場以降、株価は急上昇し、１０月に２３３９円の高値をつけた。その後は一服状態となったが、足もとの銅価格上昇は銅精錬事業にはプラスに働くとの期待も出て、株価には再上昇機運が浮上した。ただ、上昇を続けてきた金や銅価格も足もとで波乱状態となっており、再び警戒感も台頭しているようだ。



