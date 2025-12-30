“キングカズ”が5年ぶりにJリーグへ! 福島が三浦知良の期限付き移籍を発表「チームに貢献できるよう全⼒でプレーすることをお約束いたします」
福島ユナイテッドFCは30日、横浜FCのFW三浦知良(58)を期限付き移籍で獲得したことを発表した。期間は2026年6月30日まで。
三浦は25シーズンまでアトレチコ鈴鹿クラブ(JFL)に所属し、Jリーグは5年ぶり、J3リーグは自身初となる。クラブ公式サイトによると、チームへの合流は1月10日以降になるという。
クラブ公式サイトを通じ、三浦は「このたび、福島ユナイテッドFCへの移籍が決まり、新たなチャレンジを迎えることとなりました」と報告している。
「まず、福島ユナイテッドFCに所属する選手、スタッフ、ファン、サポーター、パートナー企業、地域のみなさまに対し、チームに貢献できるよう全力でプレーすることをお約束いたします。サッカーに対する情熱は、年齢を重ねても変わることはありません。福島でプレーする機会をいただけたことに深く感謝すると共に、福島ユナイテッドFCの⼀員として熱く戦います。みんなで新たな歴史を⼀緒に築いていきましょう!」
