MAZZELの公式Xでは、メンバーのEIKIと中島健人のツーショット写真を投稿した。

【写真】MAZZEL・EIKIと中島健人のツーショット

■MAZZEL・EIKI「またご一緒できるように頑張ります」喜び綴る

ブラックスーツにインナーの白いシャツの襟を大胆に出したEIKI。中島も黒系のベルベット素材のスーツで、横並びで写る2人。

「日本テレビ『発表！今年イチバン聴いた歌～年間ミュージックアワード2025～』ご一緒させていただいた中島健人さんと」と綴り、カメラの絵文字添えて1点の写真を投稿した。

EIKIは、MAZZELの4thシングル『Only You』にメンバーのサインを記したCDを手渡したようで、CDを持つ中島に向けて白いグローブをはめた両手を添えている。

「お写真ありがとうございました またご一緒できるように頑張ります」と続け、中島とのツーショット撮影に感謝を述べた。

「顔面国宝が並んでいる」「キラキラ王子様、まぶしい！」「頑張ったご褒美だね」「夢を叶えてるのすごい！」「憧れのケンティ―と写真が撮れてよかったね」とEIKIと中島のツーショットに喜びの声が寄せられた他、「いつか一緒に歌える日が来るといいね」「ケンティ―さん、セクシーサンキューです」と中島にも感謝の言葉が寄せられた。

■写真：MAZZEL・EIKIと中島健人のツーショット