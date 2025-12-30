¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬2025Ç¯¤Ç¡È¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì°ì¶èÀÚ¤ê¡É¤òÈ¯É½¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤¬¸«¤é¤ì¤Æ°Â¿´¡×¡Ö¼ä¤·¤¤¤±¤ì¤ÉºÇ¸å¤Þ¤ÇGO GO GO¡ª¡×¡Ö¶èÀÚ¤ê¤Î¤Ä¤±Êý¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°Instagram¤Ç¡¢¡Ö2025Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò°ì¶èÀÚ¤ê¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬2025Ç¯¤Ç¡È¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì°ì¶èÀÚ¤ê¡É¤òÈ¯É½①②
¢£¡Ö70ºÐ¤ò±Û¤¨¤¿º£¤â¡¢²»³Ú¤Ø¤Î¾ðÇ®¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¡¢²Î¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡×¡Ê¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ë
2025Ç¯12·î31Æü¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¶¿¡£¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë¤Ï25Ç¯Ï¢Â³½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤Ï38²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
½Ð¾ì¤ò¹µ¤¨¤¿12·î29Æü¡¢¶¿¤ÏInstagram¤Ç
¡Ö2025Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò°ì¶èÀÚ¤ê¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê½Ð±é¤Îµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿NHK¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë
¡Öº£²ó¤Î·èÃÇ¤Ï¡Ø½ª¤ï¤ê¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ì¤Ä¤Î¡ØÀáÌÜ¡Ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¼¡¤Î»þÂå¤òÃ´¤¦¼ã¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¤µ¤é¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö70ºÐ¤ò±Û¤¨¤¿º£¤â¡¢²»³Ú¤Ø¤Î¾ðÇ®¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¡¢²Î¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡×
¤È¡¢¼«¤é¤Îº£¸å¤Ë¸þ¤±¤¿·è°Õ¤ä¼ã¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î·ãÎå¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù¥ê¥Ïー¥µ¥ë»þ¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¡¢¡È¹ÈÇò¿§¡É¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¶¿¤é¤·¤¯¹¤²¤ÆÁ´ÎÏ¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡¢
¡Ö´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¤è¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡ª¡ª¡×
¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï
¡Ö¿¿¤ÃÀè¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤Î·èÃÇ¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤¬¸«¤é¤ì¤Æ°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¼ä¤·¤¤¤±¤ì¤ÉºÇ¸å¤Þ¤ÇGO GO GO¡ª¡×
¡Ö¶èÀÚ¤ê¤Î¤Ä¤±Êý¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£