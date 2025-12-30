Number_i¤¬±§ÃèÉþ¤Î¤è¤¦¤Ê¶áÌ¤ÍèÅª°áÁõ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÌ¤Íè¤«¤éÍè¤¿¥Òー¥íー¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¸÷¤òÊü¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¢£¥é¥¤¥È¤òÇØ¤Ë3¿Í¥¹¥Æー¥¸¤ËÊÂ¤ó¤À»Ñ¤ä¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¡ØNumber_i LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ¡Ù¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～③
¥¹¥Æー¥¸°áÁõ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëAMPWORKS¤ÎInstagram¤Ç¡¢¡ØNumber_i LIVE TOUR 2025 No.II¡Ê¡ÖII¡×¤Ï¥íー¥Þ¿ô»ú¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Number_i¤Ï12·î24Æü¡¦25Æü¤Î¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ò²ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
±§ÃèÉþ¤Î¤è¤¦¤Ê¶áÌ¤ÍèÅª°áÁõ¤òÃå¤Æ¡¢¥é¥¤¥È¤òÇØ¤Ë3¿Í¥¹¥Æー¥¸¤ËÊÂ¤ó¤À»Ñ¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡¢3¿Í¤ÇÂ·¤Ã¤ÆÅ·¤ò»Ø¤µ¤·¤¿Î©¤Á»Ñ¤Î5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÌ¤Íè¤«¤éÍè¤¿¥Òー¥íー¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¸÷¤òÊü¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£