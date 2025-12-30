【ライブレポート】LE SSERAFIM『COUNTDOWN JAPAN 25/26』初出演！「またひとつ素敵な思い出を作ることができました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

LE SSERAFIMが、12月28日に開催された日本最大の年越し音楽フェスティバル『COUNTDOWN JAPAN 25/26』に初出演し、グローバルヒット曲「SPAGHETTI（feat. j-hope of BTS）」をはじめとする全9曲を披露。

トップガールグループらしい圧巻のステージを繰り広げ、響き渡るような大歓声に包まれながら、メインステージ『EARTH STAGE』を完全に掌握した。

■圧倒的なパフォーマンスで観客を魅了

LE SSERAFIMは、生バンドとともに全9曲を披露し、5人のメンバーの多彩なパフォーマンスと、今回のために準備した編曲が加わった音楽で、フェスティバルらしい雰囲気を作り上げた。

ステージが始まる前から大歓声に包まれるなか、LE SSERAFIMが登場。冒頭から最新曲「SPAGHETTI（feat. j-hope of BTS）」と「CRAZY」を続けて披露し、会場を熱く盛り上げた。

続いて、2025年3月にリリースした5thミニアルバム『HOT』のタイトル曲「HOT」を冬の雰囲気に合わせて準備した新しいスタイルで披露。「HOT」に続き、スタンドマイクを活用しながら、「Come Over」「Pearlies（My oyster is the world）」まで穏やかにしっとりと歌い上げた。

その後、観客との交流を楽しみながらグローバルヒット曲「Perfect Night」を披露したのち、2025年6月にリリースした初の日本オリジナルタイトル曲「DIFFERENT」のステージで会場のボルテージをさらに熱く引き上げると、最後に「UNFORGIVEN（feat. Nile Rodgers）」「ANTIFRAGILE」でダイナミックなパフォーマンスを繰り広げた。

LE SSERAFIMは、生バンドによるアレンジでパフォーマンスの力強さが際立つステージで観客を魅了。2025年最後の日本でのステージを大歓声に包まれながら締めくくった。

日本で今年最後のステージを終えたLE SSERAFIMは「『COUNTDOWN JAPAN』に出演させていただいたのは今回が初めてだったのですが、今日来てくださった皆さんのおかげで年末にまたひとつ素敵な思い出を作ることができました」「ファンの皆さんのおかげで、本当にたくさんの貴重な経験をさせていただいた1年でした。来年は皆さんへの感謝の気持ちを持って、もっと恩返しできるように努力したいと思います」と、1年間応援してくれたファンへの感謝の想いと、来年に向けた抱負を語った。

LE SSERAFIMは現地時間12月31日、米国最大規模の年越し番組『Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2026』に出演する。

(C) COUNTDOWN JAPAN 25/26

■関連リンク

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp