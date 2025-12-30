BE:FIRST・HANA・MAZZEL・STARGLOWといったBMSG所属グループ（※HANAはBMSG傘下のB-RAVE）が12月29日放送の『発表！今年イチバン聴いた歌～年間ミュージックアワード2025～』（日本テレビ系）で「年末ドリームメドレー」をパフォーマンス。

【写真】BE:FIRST・HANA・MAZZEL・STARGLOWのBMSGメンバーグループ集合ショットなど①～⑤

番組Instagramで豪華集合ショットが公開された。

■グループ単独のバックステージショットも必見

真っ赤なじゅうたんの上に、4グループが集結。白を基調にした衣装をまとったHANAと、黒衣装をまとったBE:FIRST・MAZZEL・STARGLOWの対比も美しい。ピースやサムズアップなど、それぞれのポーズをしながらギュッと固まった和やかなバックステージショットになっている。

「BMSGファミリー最高」「家でもBMSGフェスさながら盛り上がった」「バチイケ集団」「兄たちに囲まれたHANAかわいい」などといった声が続々と到着。

また、BMSG公式Xでは、別のスポットで撮影されたバックステージショットが公開されている。

なお、番組InstagramではBE:FIRST・HANA・MAZZELのグループ単独のバックステージショットも公開されている。

■『今年イチバン聴いた歌』BMSGメドレーオフショット

■BE:FIRSTを先頭に4グループが集結したオフショット

■MANATOが手を差し出すポーズを決めたBE:FIRST

■メドレー企画とは違った黒やグレーの衣装のHANA

■白手袋が際立つ王子風ルックを披露したMAZZEL