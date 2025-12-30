BE:FIRST・HANA・MAZZEL・STARGLOWのBMSGメンバーグループがギュッと集合！「バチイケ集団」「兄たちに囲まれたHANAかわいい」「ファミリー最高」
BE:FIRST・HANA・MAZZEL・STARGLOWといったBMSG所属グループ（※HANAはBMSG傘下のB-RAVE）が12月29日放送の『発表！今年イチバン聴いた歌～年間ミュージックアワード2025～』（日本テレビ系）で「年末ドリームメドレー」をパフォーマンス。
【写真】BE:FIRST・HANA・MAZZEL・STARGLOWのBMSGメンバーグループ集合ショットなど①～⑤
番組Instagramで豪華集合ショットが公開された。
■グループ単独のバックステージショットも必見
真っ赤なじゅうたんの上に、4グループが集結。白を基調にした衣装をまとったHANAと、黒衣装をまとったBE:FIRST・MAZZEL・STARGLOWの対比も美しい。ピースやサムズアップなど、それぞれのポーズをしながらギュッと固まった和やかなバックステージショットになっている。
「BMSGファミリー最高」「家でもBMSGフェスさながら盛り上がった」「バチイケ集団」「兄たちに囲まれたHANAかわいい」などといった声が続々と到着。
また、BMSG公式Xでは、別のスポットで撮影されたバックステージショットが公開されている。
なお、番組InstagramではBE:FIRST・HANA・MAZZELのグループ単独のバックステージショットも公開されている。