この記事をまとめると ■ホイール交換はカスタムシーンにおける鉄板メニューだ ■鉄チンホイールにはホイールキャップが組み合わされていることが多い ■一部のホイールキャップはプレミア品として取引されている

ホイールキャップが今アツい!?

クルマ好きのなかでもカスタムに興味のある人種であれば、ホイール交換はもはや鉄板メニュー。純正ホイールはスタッドレス用にしたり、邪魔なので売ってしまったり……。サーキットを走る人やドリフトで遊ぶ人であれば、そういった遊び用としてもっておく人もいるかもしれない。

また、有名なところではR32~R34スカイラインGT-R用のホイールなんてのは、ひと昔前はタダ同然かで取引されていたにも関わらず、昨今のネオクラシックカーブームの影響か、上物であれば信じられないような値段で取引されている例も珍しくない。まあ第二世代GT-R用のホイールはああ見えてBBS製の鍛造ホイールなので、GT-R云々以前にそもそも高級なモノではあるのだが……。

では一方で、ホイールキャップはどうだろうか。

言わずもがな、ホイールキャップとは鉄チンホイールに取り付けられる加飾パーツで、そのままではあまりにも安っぽいので、少しでも上級に見せようという事情などから採用されることが多い（最近では空力を重視してアルミホイールにもホイールキャップが採用される例も増えている）。

逆に、ホイールキャップが安っぽいので、あえて鉄チンにしてスパルタンな見た目にしたいという逆張り系ユーザーも少なくないが……（笑）。

しかし、わざわざクルマに手を入れる以上、カスタム方面に興味がないわけではないだろう。いずれ、アフター品のホイールに交換する人だって出てくるはずだ。

となれば、元々履いていたその鉄チンホイールはスタッドレス用などに降格するか、邪魔ということで処分される未来が見える。現在鉄の価値が上がっているので、鉄くず屋にもち込んでその日の夕飯代にする人もいるだろう。

キャップがお宝になるかも！

で、ここで問題になるのが残されたホイールキャップ。

鉄ではないので買取は基本的に鉄くず屋では難しい。では、中古カー用品店にもち込むかとなったところで、そんな物は基本的に買い取りしてくれないことが多い。結果、自治体の不燃ゴミなどで出すことに……。割れているならまだしも、さっきまで使っていたとしたら、なんとももったいない。

しかしちょっと待ってほしい。そのホイールキャップだが、じつはこれから先、”お宝”に変わる可能性がある。お宝と聞けば、ちょっとは「お？」となるはず。

どういうことかというと、これらのホイールキャップはたまに、デザインにかなり凝ったモノが存在するのだ。製造コストを抑えて個性を出せるパーツなので、メーカーが力を入れてる場合も珍しくない。

有名なホイールキャップでは、5代目のホンダ・シビック（EG型）やCR-Xデルソルに採用されていた、15インチの手裏剣のようなホイールキャップが挙げられる。世代の人であれば、「あれか！」となるはず。樹脂製のフツーなホイールキャップなので、今のクルマが装備しているモノと構造上違いはないのだが、なんとこれ、1台分（4枚）5万円前後で取引されているのだ。

きっと25年ほど前ならそこらに転がっていたはず。ホンダ車はカスタムシーンで人気メーカーなので、国内外から純正流用パーツとして高い需要があるのがその背景だ。

ほかには、S13シルビアに採用されていたホイールキャップも2万円前後で取引されていたり、輸入車でいえば、メルセデス・ベンツのW123やW115に採用されていたホイールキャップであれば、5万円以上なんてのも見つけられる。もちろんどれも1台分（4枚）かつ大きな破損のない美品ではあるが、昔もっていて倉庫の奥に入れっぱなしみたいなケースは、もとオーナーであれば十分に考えられるはず。

そのほかにも、純正オプションで用意されていたカローラワゴン（AE100系）用の、クロームメッキ仕様のホイールキャップも11万円で取引されていた。ただしこちらは未使用品とのこと。

これらの多くはカスタムシーンにおける流用カスタムの素材になることが多く、如何に他人と被らないかが勝負のカギだ。なので、レアグレードや希少な車種からサイズが合うのを見つけてくる人も珍しくない。

「廉価グレードのパーツじゃん（笑）」なんて思わず、クルマ好き、とくにカスタムに興味のある人は、ホイールキャップのデザインにもぜひ目を向けてみてほしい。ちなみに筆者が最近個人的に注目しているのは、日産ノートのXグレードに採用されている、水引きを参考にしたというホイールキャップだ。もっている人は綺麗なまま押入れに隠しておくと将来化けるかも!?