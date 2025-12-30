第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は２０２６年１月２、３日、東京・大手町の読売新聞社前から神奈川県箱根町の芦ノ湖までを往復する１０区間２１７・１キロのコースで行われる。

３連覇を狙う青山学院大の黒田朝日（４年）、３大会ぶりの王座奪還に挑む駒沢大の佐藤圭汰（同）、悲願の初優勝を目指す国学院大の野中恒亨（ひろみち）（３年）ら、勝負の行方を左右する各校のエースたちを紹介する。

故障をして「自分の弱点を知ることができた」

駒沢大の佐藤圭汰（４年）は、５０００メートル１３分９秒４５の日本歴代２位のタイムを持ち、トラックで世界との戦いを見据える大器だ。

ただ、度重なるけがで３年以降は苦しんだ。今季も６月に故障し、欠場した出雲でチームは５位。迷惑をかけた分、「チームのために走りたい。（仲間へ）恩返しができれば」と、最後の箱根へ熱い思いを抱く。

故障中は、悲観的になるばかりではなかった。痛めた理由を掘り下げ、「自分の弱点を知ることができた」。骨盤や胸椎などの動きにあった「悪い癖」を地道に修正。走れない日々に、いかにやる気を保つかを考え続け、精神面も強くなったと自負する。

復帰戦の全日本では、７区３位でチームの王座奪還に貢献したが、練習不足は否めず、「大会記録を更新できなかったのは自分のせい」と悔しさをかみしめた。その後は、自らの考えでトラックレースへの出場を断念。箱根だけに全精力を注ぎ、調整を進めてきた。

全日本で１７・６キロを走りきったことは、確かな自信にもなった。「あとはスタミナ作りをし、土台をしっかりすれば、おのずと箱根は走れる」。希望区間は「花の２区」。３年ぶりの優勝へ、どんな集大成を見せてくれるか。（常陰亮佑）