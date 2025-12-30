【ソウル＝藤原聖大】韓国の左派系紙ハンギョレ新聞は２９日、日本の世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の徳野英治元会長が２０２１年１０月の衆院選について、韓鶴子（ハンハクチャ）総裁に対し、「我々が応援した国会議員の総数は自民党だけで２９０人に達する」と報告していたと伝えた。

教団の内部文書「ＴＭ（トゥルーマザー）特別報告」に記載されていたと報じている。

報道によると、報告書は２０１８〜２２年の間に多数作成され、日本の国政選挙や自民党総裁選の動向分析と、選挙応援の状況などを詳細に記載。１８年５月の報告では、「選挙応援を通じて自民党の重鎮・幹部とより深い関係を築くことが最も現実的で効果的なアプローチだ」と記していた。

１９年７月には、日本の旧統一教会幹部と安倍元首相らが面談したとし、徳野氏は「面談は今回で６回目。目的は選挙応援で、大変喜んで安心しているようだった」と報告。また、２２年に安倍氏が銃撃されて死亡した事件で、山上徹也被告について「本部会長の指示で会員記録を削除した」と記されていたという。

韓国・聯合ニュースによると、韓国警察は一連の文書を押収しており、詳しく分析しているとみられる。