viviONは、12月30日より31日にかけて開催されるイベント「コミックマーケット107」にて「あおぎり高校」のブースを出展している。場所は南3・4ホール No.2311。

ブースには”拉致されて”初日の売り子を担当することが発表されていたけんきさんが登場。売り子といいつつ石狩あかりさんのコスプレを着用して壇上でひたすら喋り続けており、通りがかるファンとコミュニケーションを取ったりしていた。

また、物販コーナーでは「あおぎり高校の裏本」や「トレーディングポスター」の頒布などが行なわれているほか、2026年開催予定のオフラインイベント「あおぎり高校入学祭 2026」のチラシがブース全体を覆うように貼り付けられている。

「あおぎり高校入学祭 2026」のチラシでびっしりと埋め尽くされた「あおぎり高校」ブース。

「あおぎり高校」ブース斜め向かいのNo.2421では、「viviON BLUE」取り扱いアイテムの販売や「みんなの銀行」「viviON JCBカード」の窓口が設置されたviviONブースも展開されている