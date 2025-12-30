BAND-MAID、台湾の音楽フェス＜大港開唱Megaport Festival＞に初出演決定
BAND-MAIDが、2026年3月21日、22日に開催される台湾の音楽フェス＜大港開唱Megaport Festival＞に初めて出演することを発表した。
＜大港開唱Megaport Festival＞は、2006年から高雄で開催されている音楽フェスティバルで今回で16回目を迎える。BAND-MAIDとして台湾でお給仕（ライブ）をするのはコロナ禍前ぶりとなるとのこと。
なおBAND-MAIDは、先日＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞の開催を発表した。現時点では、アジア、ヨーロッパ、北米で開催されることのみが発表されており、詳細はまだ謎に包まれている。ぜひ続報をお待ちいただきたい。
また、2026年2月には＜番外編お給仕＞の開催も決定している。『Sessions Selection』と名付けられた今回の番外編お給仕は、東京、大阪の2カ所で開催される。本公演のチケットは、現在オフィシャル抽選先行を受付中だ。申し込みの詳細はBAND-MAIDのHP、SNSをご確認いただきたい。
■＜大港開唱Megaport Festival＞
開催日程：2026年3月21日（土）、22日（日）
※BAND-MAIDはどちらか1日の出演となります
詳細：https://megaportfest.com/
■＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞
開催地：ASIA、EUROPE、NORTH AMERICA
詳細：https://bandmaid.tokyo/contents/1019187
■＜BAND-MAID番外編お給仕 “Sessions Selection”＞
2026年2月11日（祝・水）東京・LINE CUBE SHIBUYA
2026年2月21日（土）大阪・なんばHATCH
▼チケット情報
オフィシャル抽選先行
・受付期間 〜2026年1月4日（日）23:59
・国内URL https://l-tike.com/bandmaid/
・海外URL https://l-tike.com/st1/bandmaid2026-en
