BAND-MAIDが、2026年3月21日、22日に開催される台湾の音楽フェス＜大港開唱Megaport Festival＞に初めて出演することを発表した。

＜大港開唱Megaport Festival＞は、2006年から高雄で開催されている音楽フェスティバルで今回で16回目を迎える。BAND-MAIDとして台湾でお給仕（ライブ）をするのはコロナ禍前ぶりとなるとのこと。

なおBAND-MAIDは、先日＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞の開催を発表した。現時点では、アジア、ヨーロッパ、北米で開催されることのみが発表されており、詳細はまだ謎に包まれている。ぜひ続報をお待ちいただきたい。

また、2026年2月には＜番外編お給仕＞の開催も決定している。『Sessions Selection』と名付けられた今回の番外編お給仕は、東京、大阪の2カ所で開催される。本公演のチケットは、現在オフィシャル抽選先行を受付中だ。申し込みの詳細はBAND-MAIDのHP、SNSをご確認いただきたい。

■＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞ 開催地：ASIA、EUROPE、NORTH AMERICA

詳細：https://bandmaid.tokyo/contents/1019187

■＜BAND-MAID番外編お給仕 “Sessions Selection”＞ 2026年2月11日（祝・水）東京・LINE CUBE SHIBUYA

2026年2月21日（土）大阪・なんばHATCH ▼チケット情報

オフィシャル抽選先行

・受付期間 〜2026年1月4日（日）23:59

・国内URL https://l-tike.com/bandmaid/

・海外URL https://l-tike.com/st1/bandmaid2026-en