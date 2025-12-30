花澤香菜「少し髪切った」ふわふわパーマ×ショートヘア披露「上品で素敵」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2025/12/30】声優の花澤香菜が12月29日、自身のInstagramを更新。ヘアカットを報告し、反響が寄せられている。
【写真】36歳「鬼滅の刃」声優「ふわふわで可愛すぎ」話題の新ヘア披露
花澤は「少し髪切った！」とつづり、顎のラインで揃えられたヘアカット後のショートヘアスタイルを披露。「そしてパーマ快適すぎるので継続してます〜」ともコメントしている。
この投稿にファンからは「ショートヘアが1番似合う」「ふわふわで可愛すぎ」「上品で素敵」「真似したい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆花澤香菜、ヘアカット報告
◆花澤香菜のショートヘアスタイルが話題
