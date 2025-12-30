ハイヒール・モモコ、娘が初給料でご馳走 家族ショットに「素敵」「パパさんダンディ」の声
【モデルプレス＝2025/12/30】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが12月29日、自身のInstagramを更新。娘とのエピソードを披露し、反響が寄せられている。
【写真】61歳大御所芸人「パパさんダンディ」家族ショット公開
モモコは「4月に就職した娘が先日帰ってきました」と報告。その際に「久しぶりに帰ってきた時に初給料で私とパパとこにたん、3人に食事をご馳走してくれました」と、シッターも同席した食事会の写真を公開している。
この投稿に「素敵な娘さん」「嬉しいプレゼント」「最高の時間」「感動」「パパさんダンディ」などとコメントが集まっている。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】61歳大御所芸人「パパさんダンディ」家族ショット公開
◆ハイヒール・モモコ、娘のプレゼントに感動
モモコは「4月に就職した娘が先日帰ってきました」と報告。その際に「久しぶりに帰ってきた時に初給料で私とパパとこにたん、3人に食事をご馳走してくれました」と、シッターも同席した食事会の写真を公開している。
◆ハイヒール・モモコの投稿に反響
この投稿に「素敵な娘さん」「嬉しいプレゼント」「最高の時間」「感動」「パパさんダンディ」などとコメントが集まっている。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】