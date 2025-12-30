須田亜香里、シースルースカートで美脚透ける「ドキッとした」「笑顔が最強」の声
【モデルプレス＝2025/12/30】元SKE48の須田亜香里が12月29日、自身のInstagramを更新。ロケのオフショットを披露し、反響が寄せられている。
【写真】34歳元アイドル「美脚に釘付け」素肌透けるシースルー衣装
須田は中京テレビ「キャッチ！」（毎週月〜金曜ひる3時48分〜）のロケ撮影時のオフショットを投稿。ロゴTシャツにグリーンのシャツを羽織り、白いシースルースカートを合わせた衣装からはスラリと伸びた脚が透けており、満面の笑顔を見せている。
この投稿に「可愛い」「美脚に釘付け」「ロケお疲れ様」「スカート似合ってる」「笑顔が最高」「ドキッとした」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
