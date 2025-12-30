元「モーニング娘。」後藤真希の弟で、千葉・八街市議を務める後藤祐樹氏の１９歳長女、女性アイドルグループ「ｕｋｋａ（うっか）」のメンバー・芹澤もあが、重大な報告をした。

３０日までにインスタグラムで「この度２０２６年５月２４日をもってｕｋｋａは解散する事が決まりました」と報告。

「私は９歳からukka（元桜エビ〜ず）でとしてアイドル活動をさせて頂きました。楽しい事も悔しい事もこの活動をしていなければ感じれなかった事が沢山あったと思います。１０代の青春をｕｋｋａに捧げて良かったなと心から思います。約１０年間 ｕｋｋａと 芹澤もあの応援をして頂き本当にありがとうございました」とつづり、「５月２４日まで残りの約５ヶ月間、ファンの皆さんに沢山恩返しが出来るように精一杯頑張っていきますので、どうか最後までよろしくお願いいたします」と続けた。

この投稿にファンからは「うまく言葉にならないけど…。５月までたくさん応援させてください」「最後までたくさん応援する」「まさかの報告で悲しいです」「衝撃すぎて」などの声が寄せられている。

続く投稿では「２０２６年５月２４日までｕｋｋａともあがみんなの最高の推しで居られますように」と改めてつづり、ぬいぐるみとの写真をアップしていた。