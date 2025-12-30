インスタグラムで報告

フィギュアスケートの元世界女王で、バンクーバー五輪銀メダリストの浅田真央さんが意外な姿を自身のインスタグラムに公開し、話題となっている。

フィギュアの衣装のような細かい模様の入ったセーターにメガネ、ニット帽という姿の浅田さんは、マイクの前に立って楽しそう。自身のインスタグラムにクリスマスを祝う様子を公開し「今年のクリスマスは楽しかった」「ライブでは竹内まりやさんの『元気を出して』と『いのちの歌』を歌いました」とつづった。

サンタ帽をかぶって、指導する子どもたちと楽しい時間を過ごす様子など激レアな姿の連続に、ファンからは驚きの声が並んだ。

「可愛いサンタさんですね 子供達も大喜びしたことでしょう 歌っている真央ちゃん、可愛い」

「そんな言葉が浮かんできて、泣いてしまいました すてきな空間」

「最高のギフトになりましたね」

「うわ 真央さんの歌聞いてみたいです」

「歌う真央ちゃん 初めて見ました!きゃ〜」

「かわいいですね。真央ちゃんも楽しそう」

「真央ちゃんの歌声聴きたい！ 生徒さん達ピョンピョン飛び跳ねて可愛いですね」

浅田さんは12月に行われたフィギュアスケートの全日本選手権では、伊藤みどりさんらとスタンドで並ぶ様子が話題となっていた。



（THE ANSWER編集部）