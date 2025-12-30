一緒にお昼寝中、柴犬がコーギーに枕を奪われたうえに、自分の背中を枕にされてしまったら…？柴犬の反応が話題になり、投稿は記事執筆時点で40万9000回再生を突破。「可愛いｗ」「愛おしい」といった声が寄せられています。

コーギーに枕を奪われた柴犬

YouTubeチャンネル「柴犬スティーブch【コーギーと猫を添えて】」に投稿されたのは、柴犬の「スティーブ」くんとコーギーの「ハル」ちゃんが一緒にコタツで寝ていた時の様子です。2匹はずっと不仲だったのですが、この日は珍しく寄り添って寝ていたため、ママさんは感激したそう。

しかしスティーブくんはウトウトしながら、なんとなく不満そうな表情をしていたとか。実はスティーブくんが枕にしていたクッションを、いつの間にかハルちゃんに奪われてしまっていたのです。

自分も枕にされて不満顔に！

ママさんが背中をトントンと叩いて起こすと、ハルちゃんは「何ですか～？」と仰向けになったそう。その結果、ハルちゃんの頭がスティーブくんの背中に乗ってしまうという小さなハプニングが発生。

ハルちゃんは「あ、やばっ。ごめん遊ばせ」というようにすぐに頭をどけたのですが、枕を奪われたうえに背中を枕にされてしまったスティーブくんは不満を隠せません！軽く頭を上げて、「何なんコイツ…！」とばかりにハルちゃんを横目で睨みつけたとか。感情ダダ漏れの表情が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

優しい対応にほっこり

しかしスティーブくんはハルちゃんに怒りをぶつけたり枕を取り返そうとしたりせず、その後も2匹はピタッと背中をくっつけてウトウトしていたとか。スティーブくんの優しい対応と、なんだかんだ仲良しな2匹の姿に心がほっこりします。

その尊い姿を見ているうちに我慢できなくなったママさんは、2匹の間にすぽっと手を入れたり撫でたりして思う存分に愛でたそう。最後は悪乗りして、もう一度ハルちゃんの頭をスティーブくんの背中の上に。それでも文句ひとつ言わずに耐えていたものの、目つきには怒りが滲み出てしまうスティーブくんなのでした…。

この投稿には「可愛すぎる！」「本当に優しいね」「見てるだけで幸せ」「2匹の間に挟まりたい」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「柴犬スティーブch【コーギーと猫を添えて】」には、スティーブくん＆ハルちゃん＆三毛猫の「ディス子」さんの愉快なアテレコ動画が多数投稿されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

