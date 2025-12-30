TikTokで話題になっているのは、ある保護犬のエピソードです。感動的な一部始終は記事執筆時点で482万1000回を超えて表示されており、「言葉にならない…」「泣けてきた」「顔つきが全然違う」などのコメントの他、18万1500件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：全てを恐れ『何も期待していない目』をした2歳の大型犬を保護…涙が止まらない『表情の変化』】

2歳の大型犬を保護

TikTokアカウント「dogtok05」の投稿主さんは、保護犬を広める活動を行っているそうです。今回投稿したのは、あるゴールデンレトリバーさんの成長記録。ゴールデンレトリバーさんは、保護当時2歳だったといいます。

ゴールデンレトリバーといえば、人懐こくて穏やかなイメージがあるかもしれません。しかし、保護されたゴールデンレトリバーさんは「なにも期待していない目」をしていたそう。撫でようと手を差し伸べても、強張った顔で目を背けてしまうほど…。過去になにがあったのか知る由もありませんが、普通の環境でなかったことは確かでした。

全てが怖くて仕方ない

ゴールデンレトリバーさんは、投稿主さんの元で一時保護されることになりました。新たな生活が始まっても、ゴールデンレトリバーさんが心を開くことはなかったといいます。一緒に遊ぼうと声をかけても、物陰に隠れて上目遣いで見つめているだけ…。

また、先住犬との関わりも、決して良好とはいえませんでした。先住犬が仲良くなろうと近づいてきても、怖くて固まってしまうためです。それでも、投稿主さんと先住犬さんたちは、ゴールデンレトリバーさんのことを温かくサポートし続けました。

生まれ変わった姿に涙…

しばらくすると、ゴールデンレトリバーさんは、先住犬さんたちとの遊びの中で素敵な笑顔を見せてくれるように！優しい家族たちとの関わりの中で、信頼関係を結ぶことができたのかもしれません。他のわんこたちと楽しそうにはしゃぐ姿からは、最初のころの不安な顔が想像できないほどだといいます。

投稿主さんに対しても、人懐こい笑顔を見せてくれるようになったそうです。現在、ゴールデンレトリバーさんは「一生の家族」が現れるのを待っている途中だとか。ここまで生まれ変われたのは、投稿主さんや先住犬たちの影響はもちろん、「信じてみよう」という本人の勇気があってこそですね！

この投稿には「生き生きとした表情に変わったね！」「先住犬たちもすごい」「幸せになるんだよ」などの温かなコメントが寄せられています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「dogtok05」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。