「彼は本当に努力をするし学ぶ意欲が高い」インテル主将が同僚の”アッズーリの未来”を絶賛「ポジションを奪われないようにしないとね」
現地時間12月28日のセリエA17節、インテルは敵地でアタランタと対戦。１−０で勝利し、年内最後の一戦を白星で締めくくった。
65分に決勝点を奪ったラウタロ・マルティネスは試合後、『DAZN』のインタビューで、こう試合を振り返った。
「真っ向勝負だった。アタランタは近年、ヨーロッパでも多くの実績を残してきた強豪だ。リスペクトすべきチームだし、アグレッシブに来ることもを分かってたけど、僕たちもしっかり準備できていたし、これから成長を続けなければならない」
勝利については、「うれしいよ。この勝利はインテルのファン、そして常に支えてくれる家族への贈り物だ」と喜びを口にしている。
2025年を振り返る質問には、自身のコンディション面にも言及した。
「昨シーズンの終盤にハムストリングを負傷していた。万全ではなかったけど、クラブ・ワールドカップや代表活動中もプレーを続けた。オフは本当に短かったけど、前に進み続け、もっと良くならなければいけない」と語り、続けてこう冗談交じりに付け加えた。
「ピオのような若い選手が控えているから、ポジションを守るためにも自分のレベルを上げていかないとね！」
その“ピオ”とは、途中出場から決勝点を演出したフランチェスコ・ピオ・エスポージトだ。敵陣で相手のパスをインターセプトし、冷静にラウタロへラストパスを供給した。
「彼は本当によく努力するし、学ぶ意欲が高い。若いうちは誰だってミスをする。だからこそ、プレッシャーをかけずに挑戦する機会を与えるべきなんだ。とくに彼はイタリア人で、カルチョの未来にとって重要な存在だからね」
この試合のゴールで21年以来のセリエA４試合連発となったラウタロ。今シーズンでは９得点目となり、得点ランキングでも単独トップに立っている。
２年ぶりのスクデット奪還には頼れるカピターノ（主将）と、アッズーリの未来を背負う20歳の若きストライカーの力が不可欠だ。
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
