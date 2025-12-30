「彼は本当に努力をするし学ぶ意欲が高い」インテル主将が同僚の”アッズーリの未来”を絶賛「ポジションを奪われないようにしないとね」

「彼は本当に努力をするし学ぶ意欲が高い」インテル主将が同僚の”アッズーリの未来”を絶賛「ポジションを奪われないようにしないとね」