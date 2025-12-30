à2.5¼¡¸µÇÐÍ¥¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¥ï¥ó¥³á¤Ë2.5Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯¡¡¡Ö¿ä¤·¤ÎÎÏ¤Ï°ÎÂç¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¸¤¤¤Ì......¡×
¡Ö2.5¼¡¸µÉñÂæ¤ÎDVD¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉô²°¤¬Âç»´»ö¤Ë¤Ê¤ë¥ï¥ó¥³¡×¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û244ËüÉ½¼¨¡¢2.5Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà¶¯²Ð¥ª¥¿¸¤á
¡Ö¢«dvd¤òÎ®¤·¤¿Æü Î®¤·Ëº¤ì¤¿Æü¢ª¡×
2025Ç¯12·î14Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡÷gisemitty¤µ¤ó¤¬¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï2Ëç¤Î¼Ì¿¿¡£¤È¤¢¤ë2.5¼¡¸µÉñÂæ¤ÎDVD¤òÎ®¤·¤¿Æü¤ÈÎ®¤·Ëº¤ì¤¿Æü¤Ë¡¢°¦¸¤¤Î¥ì¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤¬¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë²á¤´¤·¤¿¤«¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
Î®¤·¤¿Æü¤Ï¡¢ÊÒÉÕ¤¤¤¿Éô²°¤Ç²º¤ä¤«¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·Î®¤·Ëº¤ì¤¿Æü¤Ï......¹Ó¤ìÊüÂê¡ª¡¡ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÂçÎÌ¤Î»æ¤¬¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ë»þ¤È¤Ê¤¤»þ¡×¨¡¨¡¤Þ¤µ¤ËË¿CM¤Î¤è¤¦¤ÊÍîº¹¤Ë¡¢Èà½÷¤Î°¦¾ð¤¬¥³¥ì¤Ç¤â¤«¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥ì¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢1ºÐ¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥³¥ê¡¼¡£´Å¤¨¤ó¤Ü¤Ç¿Í¤¬Âç¹¥¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤À¡£
Èà½÷¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö¿ä¤·¡×¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£HUNTER¡ßHUNTER¤ÎÉñÂæ¤Ç¥Õ¥§¥¤¥¿¥óÌò¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¡¦Ê¿¾¾ÐÔÇÏ¤µ¤ó¤À¡£
¡Ö¿ä¤·¡×È¯³Ð¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¡£ÉñÂæ¡ØHUNTER¡ßHUNTER¡Ù¤ÎDVD¤òÎ®¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î»þ¤À¤±ÁÇÄ¾¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£
»î¤·¤Ë¤ªÎ±¼éÈÖ»þ¤Ë¤âÆ³Æþ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸ú²Ì¤Ï¥Ð¥Ä¥°¥ó¡£Âç¿Í¤·¤¯²èÌÌ¤ò¸«¤¿¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿²¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Â¾¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë°ìÅÓ¤Ê²µ½÷¿´¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ê¿¾¾ÐÔÇÏ¤µ¤ó¤ÏÆ±¤¸¸ø±é¤Ç¥Õ¥§¥¤¥¿¥ó°Ê³°¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â·óÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥ì¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤Á¤é¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤âÈ¿±þ¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç......¡£
¿ä¤·¤«¤é¤ÎÇ§ÃÎ¡¢Äº¤¤Þ¤·¤¿
¥ì¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Î¶¯²Ð¥ª¥¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï2Ëü5000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Öº¹¤¬¥¨¥°¤¹¤®¤Æ°ìÌÜÎÆÁ³¡×
¡Ö¹Ó¤ì¤è¤¦¤¬À¨¤¤¡×
¡Ö¿ä¤·¤ÎÎÏ¤Ï°ÎÂç¡×
¡Ö¥¤¥Ã¥Ì¤ò¤³¤ó¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¤Ë¤¹¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤É¤Ê¤¿¤Ê¤Î......¡©¥Æ¥ì¥ÓÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤Æ¤È¤Æ¤â¸¤¤¤Ì......¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÊ¿¾¾¤µ¤óËÜ¿Í¤âÈ¿±þ¡£¡Ö¤ª¸¤¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹ ¥ì¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¸¤¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹??- Ê¿¾¾ÐÔÇÏ¡¡Raima Hiramatsu (@HRaima_official) December 15, 2025
¥ì¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦?? https://t.co/aKpd8dttGg
¿ä¤·¤Ë"Ç§ÃÎ"¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Î°¦¤Î¹ÔÊý¤ÏÂç¾¡Íø¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÀ®¸ù¤·¤¿¥ª¥¿¥¯¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë