「年末年始、見続けるのにちょうど良い塩梅の番組」ケンコバのビジホ泊→バナナマン日村のウォーキング、互いに長文メッセージ【全文】
BS朝日の年越し番組は、ケンドーコバヤシ、ひむ太郎ことバナナマン・日村勇紀が務める。大みそか午後11時〜11時45分に『ケンコバのほろ酔いビジホ泊 全国版 大晦日SP 愛媛 孤高の忘年会』、その後年明け深夜2時まで『バナナマン日村が歩く！ウォーキングのひむ太郎 年またぎウォーキングSP 東京・目黒 山手七福神めぐり＆山中湖傑作選』を届ける。
ケンコバが向かうのは、愛媛県松山市。2年連続で過ごす“孤高の大みそか”となる。松山の繁華街の中にある「ホテルたいよう農園」へチェックイン後、ひむ太郎も訪れたという名湯「寿温泉」で1年間の疲れを癒やす。最後は、“これを食べなければ1年を終えられない”年越しそばをいただく。
ひむ太郎は、新年を迎えるにあたり、年越しそばを食べ、1年を締めくくり、年が明けたら目黒で山手七福神めぐりをスタート。まさに新年にふさわしい“開運ウォーキング”の開幕。そして、とある出来事で渡辺美奈代と遭遇。過去に渡辺の看板を追い求めたひむ太郎にとってとてもうれしい初対面となる。
ケンコバ＆ひむ太郎の年越しは2年連続。「“ビジホ”はお酒を飲みながらリラックス気分でご覧になり、真夜中ですけど、日村さんのウォーキングを見て、気持ちを新たにしてください（笑）」（ケンコバ）、「コバさん（ケンコバ）の番組も僕の番組もスタッフさんが同じです。だから温度感がどこか似ています。 きっと年末年始、見続けるのにちょうど良い塩梅の番組だと思います」（日村）とアピールする。
■ケンドーコバヤシ コメント
日村さんと2年連続で年末年始の番組を任せていただくことになりました。前回同様、前半が僕で、後半が日村さん。僕の中で、年末年始の番組を務める人のイメージからすると、僕が嵐で、日村さんが（笑福亭）鶴瓶師匠みたいなポジションだと思っています（笑）。
大みそかはゆったりした時間を過ごす方も多いでしょうし、実家に帰り、“家族で集まったり”というパターンもあるんじゃないでしょうか。もともと僕の番組は晩酌でもしながら見ていただくのに最適ですけど、大みそかは放送される時間からすると、すでに酔っ払っている人もいるかも。でも、大みそかくらいそれを許してほしいですね（笑）。いくら酔っていても、大丈夫です。真夜中の放送ですが、日村さんのウォーキングで気持ちがシャキッとするはずですから。「今年は俺も歩こうかな」と思っていただけたら、日村さんもうれしいと思いますよ。 聞くところによると、日村さんはウォーキングに励んでいるのに、体重が全然変わらないそうです。番組では締めにそばを食べていますが、他にも何か“買い食い”をしているんじゃないかと僕はにらんでいるんですよ。26年は決定的なシーンを映していただきたいですね。
日村さんは“ビジホ泊”を見てくれていて、よくメッセージをもらいます。「どこそこのビジホに泊まって、なになにを食べてくれ」って（笑）。そんな日村さんのリクエストに従いつつあるので、ぜひ視聴者のみなさんも、番組公式Xにどこに行ってほしい、そこで〇〇を食べてほしい、とリクエストをお願いします。
年末のスペシャルでは、日村さんも入った名湯に入ります。ぜひ放送をご覧いただければ幸いです。
■日村勇紀 コメント
2度目の年越し特番をコバ（ケンコバ）さんと担当します。大みそかは家族みんなで過ごしている人も多いと思いますし、いまはテレビを含めて見る番組の選択肢が幅広くなっています。その中で、僕らの番組を選んでくださった方の存在はありがたいですね。コバさんの番組と僕の番組はスタッフさんが同じなので、雰囲気や温度感がどこか一緒で、それも良いと思います。
僕はとってもおめでたいウォーキング、東京・目黒で“七福神めぐり”をしますので、2026年の最初にご覧になる番組として最高だと思います（笑）。 僕も東京に長く暮らし、目黒も知ったつもりでいましたが、今回歩いたルートは知らないことだらけ。“商売繁盛コース”なので、商売での成功を目指している方は必見ですね。
渡辺美奈代さんとは初対面です。この番組でもよく美奈代さんの看板捜しをしていたので、
まさかの“生美奈代”さんはうれしかったです。美奈代さんが登場してくださり、七福神ならぬ、“八福神”になったと思います。
コバさんは松山に行くとか。コバさん、松山は好きだろうな。何を食べるんだろう？ 鯛めしかな…。僕が入った名湯があって、コバさんも入るそうです。実はこの温泉には元巨人（読売ジャイアンツ）の中畑清さんも入っています。何だかそれだけで、“めでたい湯”な気がしませんか？
お正月はおせちやお餅を食べて、お酒を飲んで、というのが王道のスタイル。そんなひとときに、BS朝日の番組を見ていただけたらうれしいです。そのスタートにコバさんと僕の番組をぜひ、ご覧ください。
