アマル・クルーニーさんとジョージ・クルーニーさん＝10月、英ロンドン/Jeff Spicer/BFI/Getty Images

（CNN）俳優のジョージ・クルーニーさんと妻のアマル・クルーニーさん、そして双子の子ども2人が、フランス国籍を取得していたことが分かった。政府の公式文書で明らかになった。クルーニーさんはこれまで、ハリウッドの華やかな環境で子どもを育てることへの懸念について発言していた。

27日に発表された官報の新たな国籍取得者のリストにクルーニーさんらの名前が含まれている。

米国籍も持つクルーニーさんと、英国とレバノンの国籍を持つ人権派弁護士のアマルさんは、すでにフランスでの生活に親しんでいる。クルーニーさんは2月に米紙ニューヨーク・タイムズのインタビューで、英国や、実家近くの米ケンタッキー州にも家を持っているが、主な居住地はフランスの農場だと語っていた。

「ケンタッキー州で育ったので、農場から離れ、あの生活から離れることだけを望んだ」「けれど今、自分はその生活に戻っている。トラクターを運転したりとか。それが普通に生活する最高のチャンスなんだ」

クルーニーさんは10月、米誌エスクァイアのインタビューで、「LA（ロサンゼルス）のハリウッド文化の中で子どもを育てるのは不安だった」と告白し、「（ハリウッドでは）子どもたちを公平に扱ってもらえないだろうと感じた。フランスは、言ってみれば名声なんかクソくらえだ」と続けた。

クルーニーさんは「子どもたちがパパラッチを気にしながら歩き回ることは望まない。ほかの有名人の子どもと比べられることも望まない」とも述べていた。

クルーニーさんは、家族のプライバシーを巡る懸念を長年表明してきた。2021年には、子どもたちの安全のため、顔写真を掲載しないよう求める公開書簡をメディアに送っている。

フランスには強力なプライバシー保護法があり、プライベートな場所での人物撮影や、住所や電話番号などの個人情報の開示は違法だ。また、著名人の公的な場での写真を公開することも、その出演が公人としての立場に関連しない限り違法となっている。