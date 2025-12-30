¡ÈNo.1¥¤¥±¥á¥ó¡É¤Î¿§µ¤¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡×¡¡µ®½Å¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤Ë¡Ö²¿¤Î¤´Ë«Èþ¡×
¥ª¥Õ¹±Îã¤Î¥¹¡¼¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ä¥ª¥ê¥á¥ó2025¤Ç1°Ì¤Î×¢²¬¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹±Îã¤Î¡ÖBs¥¹¡¼¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÅê¹Æ¡£29Æü¤Ë¤Ï×¢²¬Âç»ÖÆâÌî¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¿§µ¤Éº¤¦¥«¥Ã¥È¤ò»£±Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î1Ëç¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¹¤®¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡×¢²¬¤Ïº£µ¨¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë118»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨.254¡¢7ËÜÎÝÂÇ34ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢2025Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥á¥ó¤Î¥á¥¬¥ÍÃË»Ò¤ò·è¤á¤ëÅêÉ¼¤Ç¤Ï1°Ì¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µåÃÄ¤¬Â³¡¹¤È¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¤Î×¢²¬¤Ï3ÅÙÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤«¤é³°¤òÇÁ¤¯¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡1Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î¥¥é¥¥é¤ÊÆ·¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö²¿¤Î¤´Ë«Èþ¤Ç¤¹¤«¡¡¸ø¼°ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¨¥â¤¤¤·²£´éÍ¥¾¡¤·¤¹¤®¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¤ª¤«¤ï¤êÊÔ¤Î¤ª¤«¤ï¤êÊÔÂç»Ö¤¯¤ó¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¹Êó¤µ¤óºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö»Å»ö¤ÎÈè¤ì¤¬¿á¤ÃÈô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½÷À¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë