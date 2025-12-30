鈴木福（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/30】俳優の鈴木福が12月28日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】鈴木福「美しさ爆発」ブルーカラコンメイク

◆鈴木福、カラコンで雰囲気ガラリ


WEB CM「SUPER OUTLET SALE」に出演している鈴木は「服さん、だぞ」（※原文ママ）とつづり、写真を投稿。ブルーのカラーコンタクトを入れ、存在感のある眉毛でカメラを見つめる姿を披露している。

◆鈴木福のカラコン姿に反響


この投稿に「王子様みたい」「格好良い」「美しさ爆発」「カラコン似合ってる」「魅力度アップしてる」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）

