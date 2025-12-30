SAY MY NAME本田仁美、ミニスカ×網タイツから美脚披露「スタイル良すぎ」「斬新で可愛い」ファン絶賛
【モデルプレス＝2025/12/30】ガールズグループ・SAY MY NAME（セイマイネーム）の本田仁美（HITOMI）が12月29日、自身のInstagramを更新。水色と白のコーディネートを披露し、話題になっている。
【写真】24歳K-POP日本人メンバー「斬新」ミニスカ×網タイツコーデ
本田は韓国語で「いよいよ今日」とつづり、SAY MY NAMEの3rdミニアルバム「＆Our Vibe」のリリースを報告。水色のセットアップ姿で、リボンが付いた白の網タイツを穿いた美しい脚が際立っている。
この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」「斬新で可愛い」「女神みたい」「透明感すごい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆本田仁美、網タイツ姿披露
◆本田仁美のミニスカ×網タイツが話題
