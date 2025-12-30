◇WBA世界バンタム級挑戦者決定戦 同級9位・井岡一翔(志成)＜12回戦＞同級11位 マイケル・オルドスゴイッティ(ベネズエラ)（2025年12月31日 東京・大田区総合体育館）

バンタム級転向初戦に臨む世界4階級制覇の井岡一翔（36＝志成、31勝16KO4敗1分け）が30日、都内のホテルで前日計量に臨み、リミットの53.5キロでパスした。対戦相手のマイケル・オルドスゴイッティ（24＝ベネズエラ、15勝14KO1敗）は200グラム軽い53.3キロだった。

井岡は24年7月、フェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）とのWBA＆IBF世界スーパーフライ級王座統一戦に敗れて世界王座から陥落。25年5月のマルティネスとの再戦に敗れており、再起戦でバンタム級初戦に臨む。

オルドスゴイッティは2カ月半、ベネズエラのカラカスでトレーニングを行ってきたと明かした。米国によりベネズエラ上空が“封鎖”されていることもあり、コロンビア経由で28日夕に来日したといい、「大変でした」と苦笑いした。「井岡選手は非常に勇敢な選手だと思う。さまざまな階級で経験を積んできた」と4階級制覇の相手を称えながらも、「だが、バンタム級は大変だ。まずは私がいる。井岡選手は技術のある選手だと思うが、この階級はあなたのカテゴリーではないと伝えたい。リングの上で気づくと思う」と挑発。「この試合に必ず勝って世界タイトルへ向かいたい。最高の自分自身をリングで見せたい」と意気込んだ。

なお、9位と11位による「挑戦者決定戦」に疑問の声が出ていることについて、会見に出席したWBA立会人のホセ・ゴメス氏は「（チャンピオンシップ）委員会が決めたこと。ランキングが5、6、8位の選手でも委員会が決めることはある」と説明。もっとも、この試合の勝者が指名挑戦者になるのか、との問いは「勝者がダイレクトに世界戦をやることにはならない」と否定した。