Maison de FLEURのいちごが主役♡春を彩るSTRAWBERRY COLLECTION

毎年“いちごの日”に向けて登場する、Maison de FLEURの人気企画『STRAWBERRY COLLECTION』。2026年も、甘酸っぱいいちごをモチーフにした新作が揃います。ころんと可愛いバッグや実りたてのいちごを表現した刺繍アイテムなど、春の訪れを感じさせるラインアップ。見ているだけで心ときめく、Maison de FLEURならではのフェミニンな世界観に注目です♡

立体感が可愛い定番いちごバッグ

注目は、毎年高い支持を集めるいちごショルダーバッグ。丸みのあるフォルムに、ヘタ部分の立体リボン、種を表現したパール装飾など、細部までこだわったデザインが魅力です。

同シリーズとして、同型のいちごコインケースも新登場。小物まで統一感のある、いちご尽くしのコーディネートが楽しめます。

いちごショルダーバッグ



価格：13,200円

カラー：Red

いちごコインケース

価格：5,200円

カラー：Red

刺繍や小物で楽しむいちごモチーフ

いちごフラグメントケース



価格：6,600円

カラー：Red

いちご巾着



価格：4,400円

カラー：Red

いちごフリルハンドルスクエアトートバッグ



価格：8,800円

カラー：Pink/Red

いちごポーチ



価格：4,400円

カラー：Pink/Red

いちごをアクセントに配したフラグメントケースや巾着もラインアップ。さらに、いちご狩りを思わせるフレッシュないちご刺繍を施したスクエアトートバッグとポーチも登場します。

フリルハンドルやギンガムチェックのリボンが、甘さの中に上品さをプラス。

裏地にはギンガムチェックを採用し、見えない部分にも遊び心を忍ばせています。

春が待ち遠しくなるいちごの魔法

軽やかな春の訪れを感じさせる、Maison de FLEURの『STRAWBERRY COLLECTION』。

甘酸っぱいいちごモチーフと、ブランドらしい上品な甘さが融合した全6型は、毎日のコーディネートを華やかに彩ってくれます。

お気に入りのいちごアイテムを取り入れて、春先取りのおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか♡