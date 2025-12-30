◇第105回全国高校ラグビー2回戦 京都成章46―10倉敷（2025年12月30日 花園）

2大会ぶり17回目出場の京都成章（京都）が、1回戦で土佐塾に31―0で勝利した倉敷（岡山）を下し、元日の3回戦進出を決めた。

京都成章は2月の近畿大会で準優勝、全国選抜大会でも準優勝。総合力の高さを示した上で「あと1つ勝ちきれるチームに」と花園に照準を合わせて、攻守のレベルアップに取り組んできた。その過程で9月にチームの精神的主柱だったFB笹岡空翔（3年）が戦列離脱。左ヒザ半月板損傷の重傷で、この日もメンバー外だった。チームは「笹岡を日本一のキャプテンにするしかない」と結束していた。

前半3分に敵陣前でのラインアウトからモールで仕掛け、PR山辺亮太（2年）が先制トライ。前半21分にはラックからBK陣が左展開。サインプレーも見事に決まり、WTB斉藤稀茶（2年）がトライ。前半24分にもモールからHO新藤仁（3年）がトライと、鍛えてきたモールが威力を発揮した。

京都成章は斉藤がハットトリックの3トライを決めるなど、計8トライで花園初戦を突破。花園では準優勝が最高成績。仲間のためにも悲願の日本一を実現する。京都成章は前に進むことしか眼中にない。

▽京都成章・SH中川慎竜（負傷の笹岡に代わりゲームキャプテン）出来は40点。食らいついたら離さない「ピラニアアタック」の部分があまり出せなかった。今までずっと日本一と言い続けてやってきたので、次の試合はハングリーに食らいついてやっていきたい。