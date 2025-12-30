¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯V3¤Î¸°¤Ï¡Ä¼º¤ï¤ì¤¿¡Ö175²ó¡×¤Î·êËä¤á¡¡Âç·¿Êä¶¯¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Î±¦ÏÓ¤Î¤ß¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÍ¸¶¹ÒÊ¿Éüµ¢¤ÇÄ¶¶¯ÎÏ¥¿¥Ã¥°ÃÂÀ¸
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£Í¸¶¤Ï2023Ç¯¤Î²ÃÆþ¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£24¡¢25Ç¯¤Ï2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¡¢¼çÀïµé¤È¤·¤Æ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡Í¸¶¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ï¾¡¤ÁÀ±¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎÅêµå²ó¤¬Êª¸ì¤ë¡£24Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î182²ó2/3¡£25Ç¯¤â¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î175²ó¤òÅê¤²¤¿¡£¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤ÈÊÂ¤ÖÆóËç³ò¤È¤·¤Æ¥«¡¼¥É½éÀï¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ò¥«¡¼¥É2ÀïÌÜ°Ê¹ß¤Ë²¹Â¸¤Ç¤¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¸¶¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È175¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬à¶õÇòá¤È¤Ê¤ë¡£µåÃÄ¤ÏDeNA¤Î¥±¥¤¡¢ºå¿À¤Î¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤éNPB¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤ÎÊä¶¯¤ËÆ°¤¤¤¿¤¬¡¢³ÍÆÀ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÂæÏÑ½Ð¿È¤Î½ù¼ãô¦¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢25ºÐ¤Î±¦ÏÓ¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¡£
¡¡·êËä¤á¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Í¸¶¤È¤È¤â¤Ë¡Ö2·å¾¡Íø¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡×¤ò·ëÀ®¤·¤¿¥â¥¤¥Í¥í¡¢¾åÂôÄ¾Ç·¡¢Âç´ØÍ§µ×¤Î³èÌö¤ÏÉÔ²Ä·ç¡£¤µ¤é¤ËÂçÄÅÎ¼²ð¡¢¾¾ËÜÀ²¡¢Á°ÅÄÍª¸à¤é¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£º£µ¨ÅÐÈÄ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥«¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤â¸°¤ò°®¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤È·ã¤·¤¯Áè¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÍ¸¶¤Î³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¡£24¡¢25Ç¯¤ÈÍ¸¶¤ÈºÇÂ¿¾¡¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹°ËÆ£Âç³¤¤Ïº£µ¨¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î196²ó2/3¤òÅê¤²¤¿¡£Í¸¶¤È°ËÆ£¤È¤¤¤¦ÆüËÜµå³¦¶þ»Ø¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¥¤¡¼¥¿¡¼¤¬¤½¤í¤¤¡¢Ê¡²¬°ÜÅ¾¸å½é¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤Ï¶¼°Ò¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£