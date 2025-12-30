「植物園みたい」工藤静香、グリーン豊かな自宅ショットに反響「凄い」 立派に育ったアデニウムを披露
歌手の工藤静香（55）が28日、自身のインスタグラムを更新。自宅に飾られた植物を公開した。
【写真・動画】「植物園みたい」グリーン豊かな自宅を披露した工藤静香
「前から育てたでアデニウム 冬が越せないので部屋の中へ」（原文ママ）とつづり、室内に飾られたアデニウムを動画で紹介。種から育てたそうで、「こんなでっかくなったんだよ」「すごくない？」と語りかけながら、太くて背が低いものや、細くて背が高いものなど、さまざまな形のアデニウムを披露した。
また、空間いっぱいに広がる大きな葉を付けたモンステラなども紹介。工藤の顔よりも大きな葉との2ショットもアップした。
この投稿には、「植物コーナー立派ですね」「植物園みたいですね」「凄いですね〜アデニウム！立派」「植物育てるの上手ですね」など、さまざまな反響が寄せられている。
