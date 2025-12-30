フリーアナウンサーの本仮屋リイナ（34）が30日、インスタグラムを更新。第3子の妊娠を発表した。

リイナは「2025年の私の一大ニュースは、テオが家族に加わったこと。そして、新しい命も授かりました」と、第3子の妊娠を報告した。

続けて「三人目にして初めてのつわりを経験して、船乗りになったような気分で過ごした日々もありましたが、今は落ち着いて、ゆっくりおだやかに過ごしています。横になりがちなわたしの上には、いつもテオくん」と、状況を伝え、愛犬とのツーショットなどを公開した。

そして「みなさま、今年もありがとうございました」と感謝をつづり、「よいお年をお迎えください」と結んだ。

この投稿に「おめでとう〜」「うわービッグニュース！」「2人いての妊娠はとても大変だと思うけれど、穏やかに過ごせますように」「テオちゃんとりいなさん、かわいいね」「夫婦円満ですね」などのコメントが寄せられている。

リイナは東海テレビのアナウンサーを務め、16年12月末に退社してフリーアナウンサーに。プライベートでは16年5月に結婚。17年2月に第1子男児、19年5月に第2子女児を出産。姉は女優の本仮屋ユイカ（38）。