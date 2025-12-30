「FANZA 無料案内所」で金玉カプセルに収められた「パンティくじ」に挑戦！【C107】
【コミックマーケット107】 開催期間：12月30日～12月31日 会場：東京ビッグサイト
FANZA同人およびFANZAキャッチは、12月30日より31日にかけて開催されるイベント「コミックマーケット107」にてブースを出展している。場所は南3・4ホール No.1234。
コミケで「えちえち縁日」や「大吉同神社」などを展開してきたFANZAだが、今回のブースはそのものズバリの「FANZA 無料案内所」。FANZA同人およびFANZAキャッチ合同での展開となる。ブースにはアンケートに回答することで入場が可能で、クレーンゲームや神経衰弱、SNSキャンペーンなどに参加できる。
クレーンゲームでは金玉カプセルに収められた「パンティくじ」の結果により「ぶっかけジオラマ」や「ぶっかけドーム」などがもらえる。また、直近でリニューアルが行なわれた公式キャラクター「符和あずな」の部屋がリアルセットとして展開されており、写真を撮影してXに投稿することで、卓上カレンダーが贈呈される。
「パンティくじ」とは一体。景品もかなりインパクトの強いアイテム
「符和あずな」の部屋が展開されている
景品のカレンダー