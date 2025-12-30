Yostarは、12月30日より31日にかけて開催されるイベント「コミックマーケット107」にてブースを出展している。場所は西3ホールのNo.1111。

今回Yostarは、2024年の冬に開催されたコミックマーケット105以来となる約1年ぶりにブースを出展している。今回は10月にサービスを開始した「ステラソラ」と、「アズールレーン」などを手掛けるManjuuが鋭意開発中のオープンワールドRPG「アズールプロミリア（アズプロ）」の2タイトルをテーマにしたブースとなっている。

「ステラソラ」のブースはフォトスポットを中心とした内容になっており、セイナやコハクたちのパネルが設置。ここは時間によってコスプレイヤーによる撮影会のエリアにもなる。また、ガチャの演出でおなじみのバスが壁から突き出でいるなど、凝ったブースが用意されていた。

一方の「アズールプロミリア」のブースには巨大なモニターが置かれ、テテラなど作中のキャラクターが登場するトレーラーの放送に加え、スタチューやパネルを展示するエリアも用意されているなど立体的なフォトスポットがある。こちらも同じくステージ上でコスプレイヤーによる撮影会が実施されているので、ブースへ足を運んでみてはいかがだろうか。

各ブースでは時間によってコスプレイヤーの撮影会も実施される

ブースの裏手にも大きなビジュアルが設置されているのでこちらも見逃せない！