【2026年版】意外と知らない!?「お正月」にまつわる豆知識

新年あけましておめでとうございます。年末の慌ただしさが過ぎ、ほっと一息つける「おとそ気分」のお正月はやっぱり特別ですよね。日本の伝統行事の中で最も古いとも言われる「お正月」には、実はたくさんの意味や作法があります。今回は、お正月にまつわるアレコレをご紹介します。

おせち料理はいつ始まった？答えは「江戸時代」

みなさん、「おせち料理」って元々どんな料理か知っていますか？実は、人日（一月七日）、上巳の節句（三月三日）、端午の節句（五月五日）、七夕（七月七日）、重陽（九月九日）の五節句の際に用意する料理全般を「おせち料理」と呼んでいたんです。その流れから、特に大切なお正月の料理だけを指すようになったんですね。

お正月のおせちには、1年の家内安全と無病息災を願う気持ちが込められています。そのため材料も内容も、語呂合わせで縁起を担ぐものばかり！

おせち料理に込められた意味







きんとん：金団と書き、黄金色をしているところから、金運上昇

田作り：材料のカタクチイワシを田畑の肥料に使ったことから、豊作

伊達巻：着物の柄に似ていたところから、着るものに困らない

里芋：土の中に小芋をたくさんつけるところから子孫繁栄

れんこん：穴が開いていて、将来の見通しがいい

えび：腰が曲がるまで長生きできる

数の子：一腹にたくさん卵があるところから、子孫繁栄

昆布巻き：よろ"こぶ"の語呂合わせ

ブリ：ブリは出世魚であるところから、出世祈願

黒豆：「まめましく（＝真面目によく）働けますように」との願い

（農林水産省 おせちは一年の幸を願う料理。おせちを知って作ってみよう！より引用）



おせち料理の原型ができたのは、江戸時代末期のこと。当時から正月料理の定番と言われていたのが「黒豆、田作り、数の子」。この3品は新年の縁起物として欠かせないメニューでした。

もう一つの定番が「お煮しめ」。にんじん、れんこんなど「ん」がつく材料を使うのは、「『ん』がつく材料は『運』がつく」という縁起の良さからなんですよ。

おせち料理は近代になると、大都市圏の婦人雑誌で重箱に詰められた料理として紹介され、全国的に広まっていきました。

なぜお正月には餅を食べる？

日本は古くから稲作を行い、お米を食文化の中心としてきました。お米を食べると元気になり、力がつくため、お米には霊力が宿ると考えられてきたんです。

日本では大晦日から元旦にかけて、幸せをもたらす年神さまを迎える「年取り」という伝統行事が行われてきました。「年取り膳」と称して、白米のご飯にサケやブリ、またはイワシなどの年取り魚を食べる習慣がありましたが、平安時代中期11世紀頃からは米をついて固めた白餅を食べるようになりました。新年を迎えると年神さまがきて、新しい年齢を一つ授けてくれると考えられ、元旦には餅を入れた雑煮を食べて年をとっていました。

今年の初詣は「南南東」にある神社が吉！

新年がスタートして初めて神社にお参りする「初詣」。初詣が元旦から三が日（1月1日から1月3日）に神社へお参りする習慣として広まったのは、実は日本の近代化が始まった1870年代から90年代以降のことでした。

縁起を担ぐなら、住んでいる場所の「恵方」にある神社に参拝するという方法がありますよ。恵方とは、その年の十干（じっかん）によって定められる最も良いとされる方角のこと。恵方には、その年の福徳を司る年神さまがおられるとされています。

2026年の恵方は「南南東」。2026年は十干が丙（ひのえ）、十二支が午（うま）なので、「丙午（ひのえうま）」となります。

初詣では、お参りのために並ばれる方も多いですよね。でも実は、どの位置からお参りしてもご利益には影響がないそうなんです。列を避けて脇からお参りしても大丈夫ですので、大混雑の際には試してみるのもよさそうです。また、三が日を避けて静かにお参りに行っても、魔除けの効果とともに幸や福は十分に与えられると考えられています。

「お正月の定番」と言われる行いには、案外知らない意味や作法があるようです。日本の伝統の奥深さをしみじみ感じつつ、お正月を満喫しましょう。

参照サイト



政府広報オンライン 日本の正月文化の起源と意味 | JANUARY 2025

農林水産省 おせちは一年の幸を願う料理。おせちを知って作ってみよう！

神社本庁 お正月のあれこれ

