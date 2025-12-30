第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は来年１月２、３日、東京・大手町の読売新聞社前から神奈川県箱根町の芦ノ湖までを往復する１０区間２１７・１キロのコースで行われる。

勝負の行方を左右する各校のエースたちを紹介する。

前回大会で「次も５区を」と告げられた

城西大の斎藤将也は、前回の復路が行われた１月３日に「次も５区を走ってほしい」と櫛部静二監督から告げられた。本人もそのつもりだった。初めて走った５区は区間３位の好成績。ただ、１週間前の発熱で力を出し切れず、「チームに迷惑をかけてしまった」と悔やむ気持ちが強かった。

今季前半はかかとの疲労骨折など故障に苦しんだが、後半の駅伝シーズンを見据え、リハビリや筋力トレーニングに励んだ。後半は記録会などの参加も極力控え、山登りの準備に集中。５区で活躍した２年先輩の山本唯翔（ＳＵＢＡＲＵ）の練習タイムなどを参考に、大学近くの標高８００メートル級の山道で走り込んだ。

「チームのために走れるように、この１年間、努力を積み重ねてきた」と振り返る。精神的にも成長できた１年間だったという。「（皆が）あっと驚くような記録が出せれば」と本番を楽しみにしている。（小石川弘幸）