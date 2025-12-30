◇WBA世界バンタム級挑戦者決定戦 同級9位・井岡一翔(志成)＜12回戦＞同級11位 マイケル・オルドスゴイッティ(ベネズエラ)（2025年12月31日 東京・大田区総合体育館）

バンタム級転向初戦に臨む世界4階級制覇の井岡一翔（36＝志成、31勝16KO4敗1分け）が30日、都内のホテルで前日計量に臨み、リミットの53.5キロでパスした。対戦相手のマイケル・オルドスゴイッティ（24＝ベネズエラ、15勝14KO1敗）は200グラム軽い53.3キロだった。

井岡は24年7月、フェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）とのWBA＆IBF世界スーパーフライ級王座統一戦に敗れて世界王座から陥落。25年5月のマルティネスとの再戦に敗れており、再起戦でバンタム級初戦に臨む。

計量後に会見した井岡は「初のバンタム級ということで新たにトレーニングだったり。調整の仕方だったり、この試合へ向けて成長を求めて、考えながらやってきた。その中でも凄く良い状態で、コンディションもつくれていると実感している」「トレーニングや私生活、いろんな面で自分と向き合う中で、自分自身の伸びしろ、ここがまだ伸びるんじゃないかと感じることができた。感じることで楽しさが増した」とコメント。相手の印象を問われると「積極的で好戦的な選手と思う。パワーだったり、バンタム級の初めてのリングで感じることはあると思う」と述べ、「良い勝ち方、良いパフォーマンスで勝たないといけないと思いますけど、自分の今までやってきたボクシングに、バンタム級でのパワーやフィジカルという部分でも全然強いな、戦えるというところを見せたいと思う」と意気込んだ。

27日にサウジアラビアで行われた興行ではスーパーバンタム級初戦に臨んだ中谷潤人（M.T）が打ち合いで大苦戦した。“階級の壁”について問われると「もちろん階級を上げたからパワー、フィジカルできつい展開を迎えた部分もあると思いますけど、相手のスタイルや戦略、中谷選手が研究されていたり、中間距離でなかなか戦えなくて距離を潰されて、接近戦が続いてしまったこともキツい展開だったのでは。 それが階級を上げた初戦で露骨に出てしまった。相手は前に来るというスタイルしかなかったが、パワーや経験で止めることができなかったと感じた」と分析。一方で、「僕自身も階級を上げて4階級をやってきて、バンタム級でもそういう難しさや覚悟は考えながらやっている。 あの試合を見て階級上げる難しさは感じなかった」とも答えた。

今後視野に入れる5階級制覇については、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）もフェザー級で狙っている。先に達成するこだわりについては「正直ないです。自分がこのタイミングで（バンタム級に）挑戦させてもらうという状況なだけで、井上選手が5階級制覇を狙うから自分が先という気持ちもないです」と否定。「彼は彼で素晴らしい偉業をされている方で、彼には彼のタイミングがある。僕はこのタイミングで明日しっかり良い試合をして、5階級制覇につながる試合をしたい」と語った。