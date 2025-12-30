不倫は相手を傷つけるだけでなく、その人の人生をめちゃくちゃにする恐れがある、最低な行為ですよね。どん底に落ちてしまったとき、まるで女神のような存在が現れて、立ち直れた男性もいるようで……？ 今回は、運命の出会いでサレ夫の人生が好転した話をご紹介いたします。

サレ夫を救った出会い

「妻に不倫されて離婚することになりました。妻のことをすごく愛していたし、妻も俺のことを大切に思ってくれていると信じていたため、裏切られたことがものすごくショックでしたね。離婚後は、自暴自棄になって仕事もやめてしまうほど生活は荒んでしまいました。

そんなある日、気分転換にカフェにでも行こうと思って近所の店に行ったら、そこの店員さんがとても気さくな女性で、いつしかその店の常連になっていました。その女性に会うことが目的になっていることに気づいたとき、『俺この人のことが好きなのかも』とまた人を好きになることができたんですよね。そんな感情になれたことがうれしかったし、この女性のおかげで前向きになることができました。

連絡先を渡してプライベートで会う関係になり、『こんな俺でも受け入れてくれるのかな』と思い、勇気を出して告白。そして付き合うことになりました。2年間付き合ってプロポーズをして籍を入れ、今は夫婦でカフェをオープンするための計画を立てています」（体験者：30代 男性・自営業／回答時期：2025年10月）

▽ 自暴自棄になるほど落ち込んでいたときに出会った人とは、運命を感じますよね。どん底に落ちても、前向きな気持ちでいればまた幸せは訪れるのかもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。