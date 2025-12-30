漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」で2年連続ファイナリストとなったエバースの佐々木隆史（33）と町田和樹（33）が29日深夜放送のニッポン放送「エバースのオールナイトニッポン」に出演。M−1グランプリを振り返った。

佐々木は「毎年年末年始のこの枠はM−1チャンピオンが担当しているということで、去年、一昨年は令和ロマンが担当していたそうです。ということでね、今年のM−1グランプリチャンピオンの僕たちエバースが…」とボケた。

町田は「違いますよ。チャンピオンじゃないです。ファーストステージ1位通過だけです」とつっこんだ。

佐々木は「ファーストステージ1位通過して2本目1票も入ってないんだ。そんなことあるの？」と自虐して笑った。町田は「ないはずなんです」と反応した。

佐々木は「審査員の人はちゃんと2本目だけを見て審査してくれているんだ。ちゃんとしてるわ。そういうルールだもんな」と納得した。

佐々木は「1本目の車のネタが870点っていう。平均点が歴代2位。とんでもない。21回で歴代2位の点を取って2本目1票も入ってない」とあらためて解説し、笑いを誘っていた。