ゴールラッシュの口火を切った松澤。写真：福冨倖希

写真拡大

　高校選手権で生まれたスーパーゴールが、海を越えて脚光を浴びた。

　12月29日に行なわれた１回戦で、尚志（福島）が高松商（香川）と対戦。６−０で快勝を飾った。

　圧巻のゴラッソが生まれたのは、この試合の開始３分だった。尚志のDF松澤琉真がセンターサークル付近でボール受けると、右足を一閃。豪快なロングシュートを叩き込んでみせた。

　この超絶弾を取り上げたのが、中国メディア『懂球帝』だ。「素晴らしいシュートにはご褒美を！第104回全国高校サッカー選手権で、ワールドクラスの驚異的なロングレンジ弾が生まれた」と伝えている。
 
「尚志のDF松澤琉真が試合序盤に見事なロングシュートゴールを決め、チームは最終的に相手チームを６−０で破った」

　この記事には「どこからともなく雷鳴が聞こえた！」とコメントが寄せられなど、中国でも話題を呼んだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】そこから狙う？そして決めるか！ 尚志DF松澤琉真のスーパーショット

 