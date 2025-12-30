「ワールドクラスだ」日本の高校生DFが決めた“衝撃のスーパーゴール”が海を越えて話題に！海外メディアも驚愕「驚異的なロングレンジ弾」【選手権】
高校選手権で生まれたスーパーゴールが、海を越えて脚光を浴びた。
12月29日に行なわれた１回戦で、尚志（福島）が高松商（香川）と対戦。６−０で快勝を飾った。
圧巻のゴラッソが生まれたのは、この試合の開始３分だった。尚志のDF松澤琉真がセンターサークル付近でボール受けると、右足を一閃。豪快なロングシュートを叩き込んでみせた。
この超絶弾を取り上げたのが、中国メディア『懂球帝』だ。「素晴らしいシュートにはご褒美を！第104回全国高校サッカー選手権で、ワールドクラスの驚異的なロングレンジ弾が生まれた」と伝えている。
「尚志のDF松澤琉真が試合序盤に見事なロングシュートゴールを決め、チームは最終的に相手チームを６−０で破った」
この記事には「どこからともなく雷鳴が聞こえた！」とコメントが寄せられなど、中国でも話題を呼んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】そこから狙う？そして決めるか！ 尚志DF松澤琉真のスーパーショット
