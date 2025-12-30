「本当に来た〜」カズがJリーグに５年ぶり復帰！ 福島加入が正式発表、ファンの反応は？「賛否はあるだろうけど...」「絶対見に行きます」
５年ぶりのJリーグ復帰だ。
J３の福島ユナイテッドFCは12月30日、三浦知良が横浜FCより期限付き移籍で加入することを発表した。
2022年から今季までは、横浜FCからのレンタルでJFLのアトレチコ鈴鹿でプレーしていた“キングカズ”は、福島の公式サイトで以下のようにコメントした。
「このたび、福島ユナイテッド FC への移籍が決まり、新たなチャレンジを迎えることとなりました。まず、福島ユナイテッド FC に所属する選手、スタッフ、ファン、サポーター、パートナー企業、地域のみなさまに対し、チームに貢献できるよう全力でプレーすることをお約束いたします。
サッカーに対する情熱は、年齢を重ねても変わることはありません。福島でプレーする機会をいただけたことに深く感謝すると共に、福島ユナイテッド FC の一員として熱く戦います。みんなで新たな歴史を一緒に築いていきましょう！」
クラブの公式Xでも加入が伝えられると、以下のような声があがった。
「本当の本当に来た〜」
「日本サッカーのレジェンドが福島に来たぞ！」
「カズさん、よろしくお願いします！」
「すべてにカズ効果は絶対ある」
「楽しみすぎる！絶対見に行きます」
「キングカズにしかできない仕事があると思う」
「プレーのみならず、あらゆる面でいい刺激になりそうです」
「他サポだけど、新たな道のりを応援します！」
「賛否はあるだろうけど来年59歳で契約してくれるチームがあるって本当にすごいこと」
「『全力でプレーすることを約束』というコメントはとても重くて熱い」
「なんだかんだカズダンス見たいわ。もちろん11番だよな!?」
移籍期間は2026年６月30日まで。初のJ３クラブへの所属となるカズは、１月10日以降にチームに合流する予定だ。
三浦知良プロフィール
【ポジション】FW
【生年月日】1967年２月26日（58歳）
【身長/体重】177センチ/72キロ
【出身地】静岡県
【サッカー歴】
サントスFC(ブラジル)→SEパルメイラス(ブラジル)→SEマツバラ(ブラジル)→CRB(ブラジル)→ECキンゼ・デ・ジャウー(ブラジル)→コリチーバFC(ブラジル)→サントスFC(ブラジル)→読売クラブ/ヴェルディ川崎→ジェノア(イタリア)→ヴェルディ川崎→クロアチア・ザグレブ(クロアチア)→京都パープルサンガ→ヴィッセル神戸→横浜FC→シドニーFC(オーストラリア)→横浜FC→鈴鹿ポイントゲッターズ→横浜FC→UDオリヴェイレンセ(ポルトガル)→横浜FC→アトレチコ鈴鹿クラブ
【代表歴】日本代表(1990年〜2000年)国際Aマッチ89 試合出場/55得点、フットサル日本代表(2012 年)
【J出場記録】J１/326試合・139得点 J２/249試合・24得点
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
