『堂本兄弟2025』（フジテレビ系）の公式SNSにて、DOMOTO（堂本光一・堂本剛）らとゲスト出演する木村拓哉の集合ショットが公開され、注目を集めている。

■『堂本兄弟2025』に木村拓哉が初登場！

公開された写真には、スタジオセットのソファに腰掛けた出演者たちの姿が収められている。

中央に座る木村は、ブラックのジャケットとスラックスにグラフィックTシャツを合わせたスタイリング。両腕をクロスしながら堂本光一と堂本剛を指差すポーズを決め、満面の笑みを浮かべている。両脇の堂本光一、堂本剛も自然に体を寄せ、リラックスした表情を見せている。

後方には武田真治、高見沢俊彦（THE ALFEE）、高橋みなみが並び、それぞれの穏やかな表情から、収録現場の和やかな空気感が伝わってくる集合ショットとなっている。

■DOMOTO×木村拓哉で「愛のかたまり」スペシャルコラボも

番組では、2025年を「身の回りの数字」から振り返るトークや、プライベートが垣間見えるエピソードも披露されるという。

さらに、DOMOTO×木村拓哉による「愛のかたまり」のスペシャルコラボも実現するといい、放送への期待が高まっている。

SNSでは「木村兄さんかわいい～～」「こーちゃんもつよしくんも嬉しそう」「ふたりの後輩の顔が見られるの貴重で尊い」「３人のセッション楽しみ」「いい写真」「木村先輩カッコいい」など、多くの反響が寄せられている。

