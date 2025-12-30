30日13時現在の日経平均株価は前日比121.35円（-0.24％）安の5万405.57円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は518、値下がりは1011、変わらずは70と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は34.5円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が13.37円、中外薬 <4519>が8.52円、リクルート <6098>が7.82円、フジクラ <5803>が7.19円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を16.85円押し上げている。次いでイビデン <4062>が7.29円、ＨＯＹＡ <7741>が3.26円、富士通 <6702>が2.97円、村田製 <6981>が2.97円と続く。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、石油・石炭、海運、精密機器と続く。値下がり上位には証券・商品、非鉄金属、その他製品が並んでいる。



※13時0分1秒時点



株探ニュース

