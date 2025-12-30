2025年、東南アジアで4つの詐欺拠点が摘発された。多くの日本人が拘束されているが、なぜ日本人のかけ子が東南アジアの拠点にいるのだろうか。渡航のきっかけはいわゆる闇バイトや知人からの紹介などだというが、その裏で暗躍している組織がいた。

■ミャンマーの詐欺拠点から男子高校生を保護 日本中に衝撃が

2025年2月、ミャンマーに渡り特殊詐欺に加担していたとみられる愛知県の男子高校生（当時16歳）が保護された。男子高校生は「SNSで海外で仕事があると誘われて渡航した」という趣旨の供述をしており、闇バイトに応募したとみられている。未成年の高校生がミャンマーに渡航し、かけ子をしていたというニュースは、日本中に衝撃を与えた。

■闇バイトでかけ子を集め海外へ

男子高校生の事例が示すように、闇バイトは詐欺の海外渡航の1つのきっかけとなっている。警察庁によると、2024年10月から2025年11月までに闇バイトに応募し、その後、警察に保護された事案は544件にのぼる。

このうち、かけ子をするよう指示されたケースでは、ほとんどがカンボジアなどの海外の詐欺拠点への勧誘だったという。海外への送り出しには、航空券の手配や現地での案内など人手も必要になるが、闇バイトでかけ子を募り、海外の拠点に送り出すシステムができあがっているのだ。

■かけ子の送り出しの裏に中国マフィアが

一体どんな組織が日本人かけ子を海外拠点に送り出しているのだろうか。1つの事例を見てみよう。

愛知県警は2025年11月、中国の拠点で日本向けに特殊詐欺のかけ子をしていたとして日本人のアルバイトの男を逮捕した。この男は、知人の女と、さらに女から紹介された中国籍の男にリクルートされていたという。

女は「月50万から60万円稼げる」などと勧誘し、男を中国に渡航させていた。男の渡航の際には中国籍の男が一緒にいたが、捜査関係者によるとこの中国籍の男は中国マフィアとつながりがあるとみられている。

実は東南アジアの詐欺拠点は、中国マフィアや台湾ヤクザなどが仕切っているとみられている。拘束され、帰国した日本人も「拠点は中国語を話す人物が仕切っていた」と供述するケースが多い。

また愛知県警が検挙したもう1つの事件がある。

2025年5月、カンボジアの拠点が摘発され、日本人の男女29人が拘束された。彼らはその後日本に移送され、愛知県警に逮捕されたが、愛知県警は2025年10月、突き上げ捜査の結果、かけ子らと共にカンボジアに渡航し拠点の管理役をしていたとみられる中国籍の夫婦を逮捕した。夫婦は日本と東南アジアを行き来していて、捜査関係者によると中国マフィアと密接に関係しているとみているという。つまりこれらのケースでは、拠点を運営する中国マフィアがリクルートにも関与していた構図が浮かび上がる。

■「あっせん料」目当てで日本国内の犯罪組織のメンバーも暗躍か

日本では特殊詐欺の被害が止まらない。2025年1月から11月までで被害額は約1213億円。前年の同じ時期より約632億円も増加している。

東南アジアから日本向けに警察官などをかたって詐欺が仕掛けられている訳だが、日本人のかけ子がいたほうがやりやすく、日本人のニーズは高くなっているという。日本警察は、こうした詐欺拠点へのかけ子のあっせん料に目をつけ、日本国内の犯罪組織のメンバーも暗躍しているとみているのだ。

ある捜査幹部は、中国語を話すことができる「チャイニーズドラゴン」のメンバーが結節点となっていると指摘する。「チャイニーズドラゴン」とは、中国残留日本人2世らを中心とした半グレ集団で、警察庁は準暴力団として認識している。「チャイニーズドラゴン」のメンバーは中国マフィアとのパイプを生かし、あっせん料を得て暗躍しているとみられている。

■暴力団関係者もからんでいる

またこうした「送り出しビジネス」には暴力団関係者の関与も見られる。兵庫県警が捜査した事件では、当時21歳の男性を特殊詐欺拠点で働かせるためにカンボジアに送り出したとして男女6人が逮捕された。

海外拠点に行った男性は姫路市内のクラブでキャッチをしていて、キャッチの先輩の男に勧誘されて渡航したという。捜査関係者によると、この事件を主導していたのが元暴力団組員だったという。送り出された男性はカンボジアで日本向けの特殊詐欺のかけ子をしていて、拠点の幹部はやはり中国語を話す人間だったという。

■海外拠点の摘発だけでなく「送り出しビジネス」の壊滅がカギに

警察庁は東南アジア各国の捜査機関との連携を強め、海外拠点の犯罪組織の壊滅を狙っている。

2024年から2025年10月にかけて、タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピン、カンボジアの拠点に関する特殊詐欺事件で、あわせて104人を検挙した。

しかし、これはまだ「氷山の一角」にすぎないとみられている。ある捜査幹部は「海外にある拠点の摘発と同時に、日本からかけ子を送り出す闇ビジネスに打撃を与えることで、日本に向けた特殊詐欺ができないようにしていく必要がある」と話す。

摘発が続く中で、中国マフィアによる直接的なリクルートに加え、あっせん料目当ての「チャイニーズドラゴン」メンバーや暴力団関係者が暗躍するリクルートの実態も見え始めている。借金のため、闇バイトに応募したり、知人を頼って割の良い仕事を紹介してもらったりすると、この闇ビジネスに取り込まれ、海外の詐欺拠点に送り出されるおそれがある。海外の拠点に行くと、そこを仕切るのは中国マフィア。命の保証はない。安易にこうした話に乗らないことが重要だ。