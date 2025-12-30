俳優の小日向文世（71）が28日、TOKYO FM「木村拓哉 Flow」（日曜前11・30）にゲスト出演し、自身が俳優を続けたいと思っている年齢を明かした。

小日向は木村から目標を聞かれ「本当はゆっくりしたいなって、ずっと思っていたけど、最近、年配の俳優さんと共演する機会があって、ちょっと頑張らなきゃダメだなって。役者として、頑張って仕事をしようかなと思っている」と答えた。

さらに「チャレンジ。ギリギリまで現役でいたいの」と言い、何歳くらいまで？という質問に「一応、96ぐらいまでは生きたいなと思っているんだよね」と明かしたが「でもね、96っていうと、そんなに先の話じゃないんだよね。96っていうと、俺、まもなく72だからね。24年後。干支が2回しかまわってこない」と語った。

木村が「相当先ですよ」と反論するものの「俺と木村君が出会ったの24年前だよ。あっという間だよ」と、2001年のフジテレビ系ドラマ「HERO」でのことを振り返り「あっという間だよ！」と力説。

木村は「う〜〜ん、まあ、あっという間っていう言い方もありますけど…」と言葉をにごすと、小日向も「結構あるかな。確かにHEROから今日までの24年間って、いっぱいあったもんねえ」と言い「もうひとつくらい、がっつりと共演したいね」とし、木村も「お互いに考えましょうよ！」と前向きだった。