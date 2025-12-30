「全国高校ラグビー・２回戦、佐賀工６−７東海大大阪仰星」（３０日、花園ラグビー場）

史上初となるノーシードからの優勝を目指す東海大大阪仰星（大阪第１）が終了間際の逆転劇でシード校の佐賀工（佐賀）を撃破した。元日の３回戦では中部大春日丘（愛知第１）に２６−２６の同点ながら抽選で突破した大分東明（大分）と対戦する。

１回戦の坂出第一戦で大会歴代３位タイとなる１３７点を挙げた自慢の攻撃陣が封じられていたが、０−６の終了間際に猛攻。敵陣でペナルティーをもらってもラインアウトを選択せず、フォワード戦で勝負。終了２分前にラックからプロップ朝倉久喜（３年）が両チーム通じて初のトライを中央に決めて、ゴールで逆転した。朝倉は「ロースコアになることは予想していた。リードされても焦らず、腐らず、諦めず、６０分戦って勝っていればいいと全員に迷いがなかった」と熱戦を振り返った。

試合前には普段はあまりやらないタックルバックを持ち込み、ウオームアップした。湯浅大智監督は「刺さりまくってほしかった。（試合では）刺さるどころか、追い返していた」と相手をノートライに封じたディフェンスをたたえた。

記念大会の今回は例年より５校多い５６校が出場。シード校はＡシード、Ｂシードの区分なく１０校が選ばれている。