こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

週末になると、なぜか財布が重く感じませんか？

平日使いの長財布には、レシートやポイントカード、小銭がパンパンに詰まってしまい不恰好。ジムやカフェに行くだけなのに、この厚い財布を持ち歩くのは面倒ですよね。

そんな週末の「財布問題」を解決してくれるのが、オランダ発のミニマルウォレット「DUN Fold」。カードと紙幣だけに特化した、究極の割り切り設計が魅力的です。

小銭は持たない、という贅沢

「DUN Fold」の最大の特徴は、あえて小銭入れを排除したこと。カード最大8枚、紙幣最大8枚という必要十分な収納力で、厚さはわずか7.5mm。スーツのポケットに入れてもシルエットを崩さない薄さです。

最近はキャッシュレス決済が主流になってきたので、小銭を持つ機会もぐっと減りました。週末のジムやカフェなら、クレジットカードと交通系ICカード、それに念のための紙幣があれば十分。この攻めた設計が、財布だけでなく、頭の中までスッキリしてくれます。

スキミング対策も万全

海外旅行好きの私としては、RFIDブロック機能が搭載されているのもポイントが高いです。中央のポケットに入れたカードは、スキミングから完全に保護。一方で側面のポケットはタッチ決済に干渉しないので、交通系ICカードを入れたままピッとできる設計になっています。

ヨーロッパ産のトップグレインカーフレザーを使用しているので、見た目も触り心地も上質。薄いのにちゃんと高級感があるのは、さすがヨーロッパブランドという感じです。

まもなくプロジェクトが終了してしまうので、気になった方はぜひ下記のキャンペーンページからチェックしてみてください。

